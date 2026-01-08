Final Fantasy 7 Remake è ora disponibile il preload su Xbox e le dimensioni sono imponenti

Final Fantasy 7 Remake è ora disponibile in preload su Xbox Series X|S, consentendo agli utenti di scaricare il gioco in anticipo. Le dimensioni del file sono considerevoli, offrendo così l’opportunità di prepararsi per il lancio ufficiale. Questa fase permette di assicurarsi un avvio immediato e senza attese, garantendo un’esperienza di gioco senza interruzioni al momento della disponibilità ufficiale.

A pochi giorni dal lancio ufficiale, Final Fantasy 7 Remake è ora disponibile in preload su Xbox Series XS, permettendo di scaricare in anticipo l’intero pacchetto di gioco. L’operazione consente di arrivare pronti al day one del 22 gennaio, ma mette subito in evidenza un aspetto cruciale: le dimensioni del titolo sono decisamente imponenti, anche secondo gli standard attuali. Square Enix apre così il 2026 con un’uscita di peso, portando uno dei remake più celebri degli ultimi anni anche sulle console Microsoft. PureXbox segnala che il preload richiede circa 110 GB di spazio libero sull’SSD, una quantità significativa che rende consigliabile verificare per tempo la memoria disponibile sulla console. 🔗 Leggi su Game-experience.it

