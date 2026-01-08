Filmano e minacciano 13enne | ragazzini nei guai

Due ragazzini hanno filmato e minacciato una tredicenne, costringendola a realizzare un video a luci rosse. Successivamente, il filmato è stato diffuso sui social network. L’episodio ha portato all’intervento delle autorità, che stanno indagando sulla vicenda per tutelare la giovane e contrastare comportamenti illeciti online.

L’avevano soggiogata, minacciata e costretta a registrare un video a luci rosse, per poi far circolare il filmino via social. Per questo motivo, due 14enni, un 16enne, un giovane di 19 anni, e sei minori di età compresa tra 12 e 13 anni, erano finiti nei guai. A conclusione delle indagini, i primi tre sono stati rinviati a giudizio davanti al gup del tribunale dei minori, mentre per il maggiorenne è in corso un procedimento a parte davanti al tribunale ordinario di Fermo. I sei minori più giovani, essendo non punibili penalmente dovranno effettuare un percorso correttivo. Vittima dell’inquietante vicenda era stata una ragazzina 13enne di Montegranaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Filmano e minacciano 13enne: ragazzini nei guai Leggi anche: Pugno al volto del vigilante per una bottiglia di vodka: due ragazzini nei guai Leggi anche: Furto di carte da gioco a Como, 13enne e 14enne nei guai: come sono stati scoperti e le conseguenze legali Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Filmano e minacciano 13enne: ragazzini nei guai. Filmano e minacciano 13enne: ragazzini nei guai - L’avevano soggiogata, minacciata e costretta a registrare un video a luci rosse, per poi far circolare il filmino via ... msn.com

Roma, aggredisce a cinghiate un 13enne. Il giovane lo aveva accusato: «Sta fotografando la ragazza» - L’ennesima interruzione di pubblico servizio su un autobus dell’Atac questa volta non è dovuta al solito passeggero sprovvisto di biglietto, o alla bravata di qualche ... ilmessaggero.it

KINGDOM HEARTS – Una saga fuori da ogni logica

Gli ultimi video diffusi sul tragico incendio di Crans-Montana mostrano alcuni ragazzi che, nonostante le prime fiamme, continuano a ballare e anzi filmano con i telefonini divertiti. Non si è trattato né di stupidità né di incoscienza. Il ritardo alla reazione a un per - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.