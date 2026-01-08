Filippo Baroncini | Ricordo le facce della gente dopo l’incidente Ritrovati i valori di base ho ancora sogni da inseguire

Filippo Baroncini, ciclista italiano, ha vissuto un momento difficile dopo il grave incidente al Giro di Polonia del 6 agosto. Questo evento ha segnato una svolta nella sua vita, ma non ha indebolito la sua determinazione. Ricorda ancora le emozioni di quel giorno e i valori riscoperti, mantenendo vivo il desiderio di raggiungere nuovi obiettivi nel suo percorso sportivo e personale.

C’è un prima e un dopo che divide nettamente la carriera e la vita di Filippo Baroncini. Il grave incidente al Giro di Polonia, lo scorso 6 agosto, ha segnato uno dei momenti più duri della sua storia personale e sportiva, ma non ne ha spento i sogni. Al contrario, li ha resi ancora più chiari. Filippo, corridore della UAE Team Emirates, è tornato ad allenarsi, a salire in sella con fiducia e a guardare avanti con la consapevolezza di chi ha sfiorato il peggio e ha imparato a dare un valore nuovo alle cose davvero importanti. Ne è uscita un’intervista sincera, intensa, che racconta non solo un atleta, ma soprattutto un uomo che ha scelto di non arrendersi. 🔗 Leggi su Oasport.it

