Filippine il vulcano più attivo del paese riprende a eruttare
Il vulcano Mayon, il più attivo delle Filippine, ha ripreso a eruttare, provocando l’evacuazione di circa tremila abitanti di un villaggio nelle sue vicinanze. La situazione richiede attenzione continua da parte delle autorità, in quanto si tratta di un’area di rischio permanente. Le autorità monitorano attentamente l’attività vulcanica per garantire la sicurezza della popolazione e valutare eventuali ulteriori misure di prevenzione.
Il vulcano più attivo delle Filippine ha iniziato una lieve eruzione, costringendo quasi tremila abitanti di un villaggio situato in una zona di pericolo permanente ai piedi del Mayon ad evacuare le loro abitazioni. Le autorità hanno innalzato a livello 3 l’allerta a cinque livelli intorno al vulcano, nella provincia nord-orientale di Albay, dopo aver rilevato nei giorni scorsi cadute intermittenti di massi insieme a a valanghe veloci di frammenti di roccia incandescente, cenere e gas. “Si tratta già di un’eruzione, silenziosa, con la lava che si accumula sulla cima e gonfia la cupola, che si è crepata in alcune parti e ha provocato cadute di massi, alcuni grandi come automobili”, ha detto il capo vulcanologo filippino Teresito Bacolcol. 🔗 Leggi su Lapresse.it
