A partire dal 12 gennaio 2026, il Comune di Figline e Incisa Valdarno avvierà interventi di sostituzione degli alberi in alcune aree di parcheggio e lungo strade comunali. Questa iniziativa fa parte delle attività di manutenzione e riqualificazione del patrimonio verde del territorio, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità degli spazi pubblici per i cittadini.

Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 8 gennaio 2026 – A partire dal 12 gennaio 2026 il Comune di Figline e Incisa Valdarno (Firenze) avvierà una serie di interventi di sostituzione degli arredi verdi in alcuni parcheggi alberati e lungo tratti di viabilità comunale, nell’ambito delle attività di manutenzione e riqualificazione del patrimonio verde. Nel complesso è prevista la messa a dimora di circa 30 nuovi alberi, in gran parte frassini, che andranno a sostituire le piante incluse nel programma di sostituzione che sono arrivate alla fine del loro ciclo vegetativo in ambiente urbano: scopo dell'intervento è concretizzare la cura del verde pubblico sul territorio comunale attraverso il mantenimento del decoro urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Figline e Incisa Valdarno, al via gli interventi di sostituzione di alberature

Leggi anche: Alberature cittadine: proseguono le attività di monitoraggio e sostituzione a cura di Amia

Leggi anche: Commissariato il Comune di Figline Incisa dopo le dimissioni del sindaco Pianigiani

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Figline e Incisa Valdarno, autocarro intraversato sulla Sr69: strada chiusa; Taric dal primo gennaio attiva a Figline e Incisa. Il commissario approva il regolamento; Capodanno in sicurezza, stop a botti e fuochi d’artificio a Figline e Incisa Valdarno; Figline e Incisa Valdarno, ufficiale il passaggio a Taric.

Figline e Incisa Valdarno, al via gli interventi di sostituzione di alberature - Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 8 gennaio 2026 – A partire dal 12 gennaio 2026 il Comune di Figline e Incisa Valdarno (Firenze) avvierà una serie di interventi di sostituzione degli arredi verdi ... msn.com