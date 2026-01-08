Fico nel caos dei conflitti d' interesse | e saltano le prime teste

Fico si trova al centro di tensioni legate ai conflitti di interesse, con ripercussioni sulla stabilità del nuovo governo. La nomina di figure come Enzo Cuomo, noto per alcune controversie e posizioni criticate, ha alimentato dubbi sulla trasparenza e sulla coerenza delle scelte politiche. In un contesto in cui le decisioni pubbliche sono sotto scrutinio, le prime conseguenze si manifestano con le dimissioni e le tensioni interne.

Fico precipita nel caos. Ben “quattro patate” bollenti nell'appena nominato esecutivo. La prima è quella relativa al solito Enzo Cuomo, già conosciuto all'opinione pubblica per i suoi video neomelodici in piscina e le battaglie per tenersi lo stipendio da senatore. Il neo assessore al Patrimonio, stavolta, è entrato a far parte dell'esecutivo di Palazzo Santa Lucia prima delle dimissioni da sindaco di Portici. A denunciarlo non il consigliere d'opposizione di turno, ma la Prefettura di Napoli. Tant'è che il nuovo presidente della Regione, per questo motivo, non ha ancora potuto convocare la prima giunta. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fico nel caos dei conflitti d'interesse: e saltano le prime teste Leggi anche: Incompatibilità e conflitti d’interesse: Roberto Fico già alle prese con grane, sospetti e fuoco amico Leggi anche: "Figure nuove e senza conflitti di interesse". Scatta il pressing dei riformisti sul Pd Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. CAMPANIA, ZINZI (LEGA): SIAMO AL QUARTO CONFLITTO D’INTERESSI? FICO DA RECORD; Giunta, dopo la bufera il marito dell’assessora lascia il Consorzio Asi. La “crociata” della Lega sulla giunta: «Assessori in conflitto d’interessi» - La Lega continua il suo fuoco incrociato contro la giunta Fico per presunti conflitti d’interesse. ilmattino.it

Caos Campania, la Lega incalza Roberto Fico sul caso Cuomo: “Dimissioni non effettive, dichiarazione falsa”- - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.