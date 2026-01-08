Fiamme si scatenato nella notte distrutta un’autovettura parcheggiata in strada
Nella notte a Nardò, un incendio ha interessato un’autovettura parcheggiata nel centro abitato, causando la completa distruzione del veicolo. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere le fiamme e di evitare ulteriori danni. L’incidente è ancora sotto indagine per stabilire le cause dell’incendio.
NARDÒ – Notte di paura e fiamme a Nardò, dove un incendio ha distrutto un’autovettura parcheggiata in pieno centro abitato. L’allarme è scattato intorno alle 02,10, quando diverse segnalazioni hanno indicato un rogo in corso in viale della Libertà.L’intervento dei soccorsiSul posto è intervenuta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
