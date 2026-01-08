Fiamme dolose incendiano dehors in centro a Firenze

Nella notte, nel centro storico di Firenze, si sono verificati incendi dolosi che hanno interessato i dehors di quattro locali tra via dei Benci e via dei Neri. L'evento ha causato danni e preoccupazione tra residenti e attività commerciali. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle eventuali responsabilità di quanto accaduto.

FIRENZE – Notte di fiamme e paura nel cuore del centro storico fiorentino, dove una serie di incendi ha devastato i dehors di quattro noti locali tra via dei Benci e via dei Neri. L'allarme è scattato intorno alle 4,30 di questa mattina (8 gennaio), quando le fiamme hanno iniziato a divorare ombrelloni, arredi e strutture esterne, illuminando sinistramente le strade deserte a pochi passi da Palazzo Vecchio. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che i roghi si propagassero agli edifici storici adiacenti, ma i danni alle attività commerciali sono ingenti. Sul posto sono giunte immediatamente le volanti della Polizia per avviare le indagini.

Sei dehors in fiamme a Firenze, il gesto di uno squilibrato. La solidarietà di Fipe - Sei dehors incendiati in centro a Firenze nella notte, il gesto di uno squilibrato è al momento l'ipotesi più attendibile. italiaatavola.net

Incendi ai dehors nel centro di Firenze: sei locali colpiti, indagini in corso - Sei dehors incendiati nel centro storico di Firenze tra via de’ Benci e piazza del Grano. italiaatavola.net

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e successivamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per capire se le fiamme sono dolose o meno - facebook.com facebook

