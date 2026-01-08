Oggi a Sestola si è svolta la cerimonia di passaggio della fiaccola olimpica, con la partecipazione di numerosi spettatori nel centro del paese. Nonostante il ritardo rispetto ai tempi previsti, l’evento ha attirato un’ampia presenza di pubblico, sottolineando l’importanza simbolica di questa tappa in vista dei Giochi Olimpici del 2026.

Sestola, 8 gennaio 2026 – Una grande festa ha accolto il passaggio oggi per le vie del gremitissimo centro di Sestola della fiaccola olimpica, pur giunta in ritardo sugli orari programmati. I cinque tedofori (scelti tra le varie candidature modenesi, non residenti ma legati al mondo sportivo appenninico) sono stati scortati dal sportivi del Comitato olimpico, autorità civili e militari, dai maestri scuole sci del Cimone e gruppi Alpini appenninici tra due ali di folla con gli entusiasti alunni delle scuole materne, elementari e medie di Sestola, Fanano e Montecreto. Tedofori a Modena: l'emozione della Fiamma olimpica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiamma olimpica in Appennino, folla a Sestola per i tedofori

