Festival degli errori al Dall’Ara A Orsolini non riescono più i ricami Dallinga sbaglia anche gli appoggi Freuler e Ferguson almeno lottano

Al Dall’Ara si è svolto il Festival degli errori, con prestazioni altalenanti da parte dei giocatori. Orsolini fatica nei ricami, Dallinga sbaglia gli appoggi, mentre Freuler e Ferguson mostrano impegno. Ravaglia si distingue per alcune parate, ma commette errori che influenzano il risultato. Una partita caratterizzata da momenti di imprecisione e sforzi di equilibrio tra le difficoltà e la determinazione.

