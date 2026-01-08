Festival degli errori al Dall’Ara A Orsolini non riescono più i ricami Dallinga sbaglia anche gli appoggi Freuler e Ferguson almeno lottano
Al Dall’Ara si è svolto il Festival degli errori, con prestazioni altalenanti da parte dei giocatori. Orsolini fatica nei ricami, Dallinga sbaglia gli appoggi, mentre Freuler e Ferguson mostrano impegno. Ravaglia si distingue per alcune parate, ma commette errori che influenzano il risultato. Una partita caratterizzata da momenti di imprecisione e sforzi di equilibrio tra le difficoltà e la determinazione.
Ravaglia 5,5 Come spesso gli accade, prestazione dai due volti. Salvifico nel primo tempo su Krstovic, ma in entrambe le occasioni in cui il montenegrino lo trafigge non è un fulmine di guerra. Zortea 5,5 A volte il caos è creativo, a volte no. Nel suo caso è un caos che non produce nulla se non qualche effimera scorribanda sulla fascia che non lascia traccia sulla partita. Heggem 5 Nell’azione dello 0-2 lascia a Krstovic il tempo di sorseggiare un caffè al limite dell’area, cosa che fino a un mese fa non avrebbe mai atto. E’ lo specchio del Bologna sulle gambe che ha smarrito vecchie (ma non poi tanto) certezze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
