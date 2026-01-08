Feste finite | dall' albero alle luci ecco come smaltire correttamente

Con l’Epifania si conclude il periodo delle festività natalizie, segnando il momento di smontare decorazioni e alberi. È importante seguire procedure corrette per lo smaltimento di rifiuti come l’albero di Natale e le luci, contribuendo alla tutela dell’ambiente. In questa guida, troverete consigli pratici e indicazioni utili per disfarsi in modo responsabile di ciò che resta delle celebrazioni, rispettando le normative locali e favorendo il riciclo.

Con l'Epifania si concludono le festività natalizie e arriva il momento di disfare l'albero di Natale, realizzato nell'88% delle case degli italiani, secondo un'indagine di Coldiretti e Federforeste. Ed è in questo momento che si possono compiere le scelte giuste per smaltire correttamente.

