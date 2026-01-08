Feste di compleanno addio al tutto incluso? 5 euro di anticipo per la pizza la richiesta della mamma che spacca il fronte dei genitori Avarizia o nuova normalità?
Recentemente, alcuni genitori hanno sollevato discussioni su richieste di pagamenti anticipati per feste di compleanno, come 5 euro per la pizza. Tra chi vede questa come una nuova normalità e chi la considera un segno di avarizia, si apre un dibattito sulla gestione delle spese condivise per eventi dedicati ai bambini. Un semplice invito può nascondere questioni più ampie sulla collaborazione e le modalità di organizzazione tra genitori.
Un invito colorato, la promessa di un pomeriggio di giochi per un bambino di cinque anni e, in calce, una postilla che ha lasciato interdetti molti genitori: la richiesta di un bonifico anticipato di 5 euro (o sterline, dato il contesto anglosassone) per coprire i costi della pizza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Invita i compagni al compleanno, poi manda il conto della pizza: la storia di una mamma diventata virale
Leggi anche: Borsa da 5000 euro per il compleanno della figlia: la mamma famosa sotto accusa
Addio a ’Mema’ Balestri. Si è spenta a cento anni. Fu staffetta partigiana; Gasperini, l'addio all'Atalanta e il ritorno a Bergamo da avversario; Addio a Claudio Barna, poeta, scrittore e docente domese.
Bowling a Milano: Dove Festeggiare Compleanni Indimenticabili - Scopri le migliori sale da bowling a Milano per organizzare feste di compleanno indimenticabili. milanosportiva.com
Come vuoi festeggiare IL COMPLEANNO tuo o dei tuoi figli Sulle GIOSTRE Giocando a BOWLING In gara su modernissimi GO KART elettrici Oppure in una sfida collettiva al LASERGAME Tutto questo puoi farlo presso L'Europarkmilano, la grande a - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.