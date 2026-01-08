Festa del Tricolore alla scuola Oberdan con un minuto di silenzio per la tragedia di Crans-Montana

Martedì 7 gennaio, presso la scuola Oberdan di Pisa, si è svolta la Festa del Tricolore, occasione per ricordare l'importanza della bandiera italiana. L’evento ha incluso un minuto di silenzio in memoria della tragedia di Crans-Montana. La cerimonia, promossa dal Comune di Pisa e dall’Ancri, ha sottolineato il valore della solidarietà e dell’unità nazionale nel rispetto della storia e dei valori civili italiani.

Festa del Tricolore, Valditara: “Importante che in tutte le scuole la bandiera sia rispettata e onorata” - Oggi, 7 gennaio, è la Giornata Nazionale della Bandiera, che celebra il tricolore italiano. tecnicadellascuola.it

Il 7 gennaio si celebra la Festa del Tricolore, Valditara: “Simbolo dell’identità e dell’unità della Nazione” - La norma ha istituito la ricorrenza in occasione del bicentenario della prima adozione del vessillo, avvenuta ... orizzontescuola.it

Alla festa del Tricolore è stato protagonista di una lectio magistralis il giornalista, scrittore e conduttore Corrado Augias. Così ha parlato a margine della prima bandiera nata a Reggio Emilia. Intervista di Serena Arbizzi - facebook.com facebook

7 gennaio – Festa del Tricolore Oggi ricorre il 229° anniversario della nascita del Tricolore, emblema fondante della nostra identità nazionale. Un simbolo che incarna la storia, i valori e l’unità del popolo italiano, in Italia e nel mondo. #FestadelTricolore #7 x.com

