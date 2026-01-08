Festa del Tricolore alla scuola Oberdan con un minuto di silenzio per la tragedia di Crans-Montana
Il 7 gennaio si è svolta alla scuola Oberdan di Pisa la celebrazione della Festa del Tricolore, in ricordo dell'adozione della bandiera italiana. L’evento è stato accompagnato da un minuto di silenzio in memoria della tragedia di Crans-Montana, per onorare le vittime e riflettere sui valori di unità e solidarietà del nostro Paese. La cerimonia ha coinvolto studenti e rappresentanti locali, sottolineando l’importanza della memoria storica.
E' stata celebrata ieri, mercoledì 7 gennaio, la Festa del Tricolore a Pisa. Il Comune di Pisa, in collaborazione con Ancri - Associazione Nazionale degli Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana - ha organizzato una celebrazione in occasione del 229° anniversario dell'adozione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Festa del Tricolore alla scuola Oberdan, con un minuto di silenzio per la tragedia di Crans-Montana
Leggi anche: A scuola si torna con un minuto di silenzio per ricordare le giovani vittime della tragedia di Crans-Montana
Scuole, Festa del Tricolore alla scuola Oberdan; Festa del Tricolore alla scuola Oberdan, con un minuto di silenzio per la tragedia di Crans-Montana; Festa del Tricolore alla scuola Oberdan, con il pensiero a Crans - Montana; Semestre filtro: al via i corsi di recupero.
Festa del Tricolore alla scuola Oberdan, con un minuto di silenzio per la tragedia di Crans-Montana - E' stata celebrata ieri, mercoledì 7 gennaio, la Festa del Tricolore a Pisa. pisatoday.it
La Festa del Tricolore alla primaria Oberdan - Celebrata mercoledì 7 gennaio, la Festa del Tricolore a Pisa: il Comune, con Ancri - msn.com
Festa del Tricolore, Valditara: “Importante che in tutte le scuole la bandiera sia rispettata e onorata” - Oggi, 7 gennaio, è la Giornata Nazionale della Bandiera, che celebra il tricolore italiano. tecnicadellascuola.it
I bambini delle scuole primarie protagonisti della Festa del Tricolore a Pisa Pisanews Comune di Pisa - facebook.com facebook
7 gennaio – Festa del Tricolore Oggi ricorre il 229° anniversario della nascita del Tricolore, emblema fondante della nostra identità nazionale. Un simbolo che incarna la storia, i valori e l’unità del popolo italiano, in Italia e nel mondo. #FestadelTricolore #7 x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.