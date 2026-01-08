Festa del Tricolore alla scuola Oberdan con un minuto di silenzio per la tragedia di Crans-Montana

Il 7 gennaio si è svolta alla scuola Oberdan di Pisa la celebrazione della Festa del Tricolore, in ricordo dell'adozione della bandiera italiana. L’evento è stato accompagnato da un minuto di silenzio in memoria della tragedia di Crans-Montana, per onorare le vittime e riflettere sui valori di unità e solidarietà del nostro Paese. La cerimonia ha coinvolto studenti e rappresentanti locali, sottolineando l’importanza della memoria storica.

