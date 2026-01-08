Ferrovie doppio sciopero | sabato 10 e lunedì 12 gennaio

Il prossimo fine settimana, le ferrovie italiane saranno interessate da uno sciopero che coinvolge le giornate di sabato 10 e lunedì 12 gennaio. Si prevedono possibili disagi, in particolare per i pendolari bergamaschi. Le fasce di garanzia sono dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali i servizi potrebbero essere regolari. Si consiglia di verificare gli orari aggiornati prima di mettersi in viaggio.

Confermato il doppio sciopero dei trasporti in due giorni: gli orari dei treni Trenord e Trenitalia - L'altro, quello nazionale che oltre al personale Trenord coinvolge anche quello del Gruppo Fs, Trenitalia e Tper, è stato ... milanotoday.it

Sciopero venerdì 9 e sabato 10 gennaio, dal trasporto aereo e ferroviario alla scuola: i disagi - Dal trasporto aereo e ferroviario alla scuola, ecco i comparti che sciopereranno venerdì 9 e sabato 10 gennaio: orari e servizi garantiti ... msn.com

RFI sta investendo decine di miliardi di euro per potenziare le ferrovie tra Calabria e Sicilia. Opere come la nuova Salerno–Reggio Calabria (18 miliardi già stanziati) e la nuova Messina–Catania–Palermo (13 miliardi già stanziati): infrastrutture a doppio binari - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.