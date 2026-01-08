Ferrovie doppio sciopero | sabato 10 e lunedì 12 gennaio
Il prossimo fine settimana, le ferrovie italiane saranno interessate da uno sciopero che coinvolge le giornate di sabato 10 e lunedì 12 gennaio. Si prevedono possibili disagi, in particolare per i pendolari bergamaschi. Le fasce di garanzia sono dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali i servizi potrebbero essere regolari. Si consiglia di verificare gli orari aggiornati prima di mettersi in viaggio.
LE MOBILITAZIONI. Possibili disagi anche per i pendolari bergamaschi. Fasce garantite dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
