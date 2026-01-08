Feriti Crans-Montana la speranza si chiama bromelina Ecco cos' è

In seguito alla tragica valanga di Capodanno a Crans-Montana, molte persone sono state ferite e la comunità locale si trova ad affrontare un momento difficile. La bromelina, un enzima naturale estratto dall’ananas, è studiata per le sue potenziali proprietà antinfiammatorie e di supporto nel trattamento di alcune ferite. In questo articolo, esploreremo cos’è la bromelina e come potrebbe essere utile nel contesto del recupero post-trauma.

La tragedia di Capodanno a Crans-Montana, sulle Alpi svizzere, ha lasciato dietro di sé un bilancio drammatico, 40 vittime, decine di feriti e una comunità sconvolta. Tra i 116 feriti identificati, molti hanno riportato ustioni gravi (fino al 70% del corpo) e traumi complessi. Undici giovani italiani sono stati trasferiti in Italia, all'Ospedale Niguarda di Milano, dopo una prima stabilizzazione in Svizzera. Sette di loro versano in condizioni critiche, con ustioni estese e, in alcuni casi, danni da inalazione. In queste ore decisive, accanto alla terapia intensiva e alla chirurgia specialistica, un ruolo centrale lo sta giocando un farmaco poco conosciuto fuori dagli ambienti medici, la bromelina, un enzima estratto dall'ananas che ha rivoluzionato il trattamento delle ustioni gravi.

