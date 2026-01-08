Feniglia più pulita grazie alla ’ramazzata’ organizzata dal Wwf

La sezione di Orbetello del Wwf ha organizzato una giornata di pulizia del litorale di Feniglia, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. L’iniziativa mira a mantenere il tratto di spiaggia più pulito e a promuovere la tutela dell’ambiente naturale. Attraverso questa collaborazione, si intende sensibilizzare la comunità sull’importanza di preservare il territorio e di adottare pratiche sostenibili per il suo mantenimento.

Giornata di pulizia del litorale in Feniglia. L’iniziativa è stata organizzata dalla sezione di Orbetello del Wwf con il patrocinio dell’Amministrazione comunale lagunare e rappresenta un importante esempio di collaborazione concreta per la tutela del territorio. "L’intervento – spiegano i rappresentanti del Wwf – è stato realizzato con grande professionalità e attenzione, grazie al coinvolgimento di personale formato e qualificato, capace di operare in un contesto delicato come quello dunale, nel pieno rispetto degli equilibri naturali e della biodiversità presente". La pulizia non si è limitata alla semplice rimozione dei rifiuti, ma ha seguito criteri specifici per la salvaguardia degli habitat e delle specie che popolano l’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

