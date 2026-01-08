Favolosa Brignone l’Italia può esultare | non ci sono più dubbi
Federica Brignone si avvicina alle Olimpiadi con ottimismo e preparazione. Le recenti valutazioni mediche e gli allenamenti svolti con il suo team offrono un quadro chiaro sulla sua condizione attuale. In questo articolo, approfondiamo gli ultimi aggiornamenti sulla sua forma fisica e le prospettive per la competizione, fornendo informazioni precise e affidabili per gli appassionati di sport italiani.
Federica Brignone è pronta per le Olimpiadi? Cosa dicono i medici? E chi si è allenato con lei? Tutte le ultime informazioni. L’infortunio subito da Federica Brignone ad aprile dello scorso anno è stato una vera bastonata sia per la carriera dell’atleta 35enne, sia per la comunità italiana del mondo degli sport invernali. Con diversi . 🔗 Leggi su Sportface.it
