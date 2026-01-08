Fare sesso con lui è impossibile a meno che tu non voglia piangere | Haley Baylee svela il motivo del divorzio con Matt Kalil L’ex marito le fa causa per aver rivelato dettagli intimi
Haley Baylee ha annunciato di essere stata citata in giudizio da suo ex marito, Matt Kalil, dopo aver condiviso dettagli sulla loro vita privata. La notizia ha suscitato sorpresa e dolore, portando alla luce le tensioni tra i due. In questa situazione, Baylee si esprime con rispetto e chiarezza, evidenziando il suo stato d’animo senza drammi, offrendo un quadro fedele degli eventi senza enfasi.
“Sono scioccata e incredibilmente ferita”. Haley Baylee ha commentato così a Page Six la scoperta della notizia della causa intentata contro di lei dall’ex marito, Matt Kalil. Il motivo che ha spinto l’ex giocatore della Nfl a denunciare Baylee riguarda le affermazioni della donna sulla fine del loro matrimonio. Durante una diretta su Youtube con lo streamer Marlon Garcia, la 33enne aveva dichiarato che la dimensione eccessiva del pene dell’ex marito l’ha spinta a chiedere il divorzio. In diretta Haley aveva detto: “È impossibile fare sesso con lui, a meno che tu non voglia piangere”. E ancora: “ Era come due lattine di Coca-Cola impilate, forse anche tre”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
