Fano doppio incidente in mattinata | nessun ferito ma danni all' illuminazione pubblica

Fano, giovedì 8 gennaio 2026 – Questa mattina si sono verificati due incidenti stradali nel territorio comunale. Fortunatamente, non ci sono feriti, ma sono stati registrati danni all’illuminazione pubblica. La Polizia Locale è intervenuta prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza sulla viabilità cittadina.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 8 gennaio 2026 - Mattinata impegnativa per la Polizia Locale, chiamata a intervenire su due distinti incidenti stradali avvenuti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro sul territorio comunale. In entrambi i casi, fortunatamente, non si registrano feriti, ma i danni materiali non sono mancati. Il primo episodio si è verificato intorno alle 10.20 all’incrocio tra via Mattei e via dei Glicini. Una Volkswagen Golf, guidata da una donna fanese del 1958, stava percorrendo via dei Glicini in direzione Pesaro–Ancona quando, al momento dell’immissione su via Mattei, si è scontrata con una Opel condotta da un uomo 70enne residente a Terre Roveresche, che procedeva in direzione monte–mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fano, doppio incidente in mattinata: nessun ferito ma danni all'illuminazione pubblica Leggi anche: Incendio in abitazione: nessun ferito ma danni ingenti Leggi anche: Castelvenere, incendio in abitazione: ingenti danni ma nessun ferito Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Fano, paura per un incidente stradale tra auto e bici: anziana ferita - Una donna di 78 anni in bicicletta è rimasta coinvolta in un incidente con un’auto condotta da una ... msn.com

Fano, schianto nell’ora di punta a Gimarra: 3 feriti e code di auto. Mattinata di caos: altri disagi per un test sulle telecamere del ponte - Poco prima delle 7,30 in un orario di punta della circolazione a Gimarra si sono scontrate due autovettura. corriereadriatico.it

Incidente in A14, inferno di lamiere all'uscita del casello di Fano: coinvolti due furgoni e una motrice, tre feriti gravi. Tratto chiuso - Ancora un brutto incidente strdale in A14 sul tratto marchigiano dopo il doppio schianto di ieri. corriereadriatico.it

Avvistamento a Fano: due Befane Avis in azione! Una schiaccia al Palazzetto L’altra regala sorrisi con Un Dono nella Calza Magica Solidarietà a tutta rete - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.