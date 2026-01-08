Famiglia nel bosco le educatrici contro mamma Catherine | Diffidente e infastidita non vuole farci insegnare ai figli

La vicenda della famiglia nel bosco, con le tensioni tra mamma Catherine e le educatrici, solleva questioni sulla relazione tra genitori e professionisti dell’assistenza. Le educatrici segnalano un atteggiamento diffidente e infastidito da parte di Catherine, che sembra ostacolare il processo educativo dei figli. La situazione rimane al centro del dibattito, evidenziando le difficoltà di collaborazione tra le parti coinvolte e l’importanza di un dialogo costruttivo.

Catherine Birmingham, la mamma della cosiddetta famiglia nel bosco, continua a essere nel mirino degli assistenti sociali e degli educatori che si stanno occupando dei figli. La donna, infatti, viene definita in una nuova relazione inviata al tribunale per i minorenni dell'Aquila "diffidente" e "infastidita" e "non vuole che ai figli venga insegnato nulla". Il documento, arrivato ai giudici prima di Natale e rivelato dal quotidiano Il Centro, è stato redatto dall'assistente sociale e dagli operatori che lavorano nella casa-famiglia di Vasto dove i tre figli della coppia vivono dal 20 novembre scorso.

Famiglia nel bosco e le “esplosioni di ira” di Catherine: cosa sta succedendo - La situazione legata alla famiglia nel bosco sembra essere in una fase critica. newsmondo.it

Famiglia nel bosco, l'accusa della mamma di Catherine all'Italia "che sta tornando indietro nei secoli" - La madre di Catherine Birmingham dice la sua sulla famiglia nel bosco e attacca l'Italia: "Sta tornando indietro nei secoli, è ridicolo" ... virgilio.it

MattinaRai1. . Il caso della famiglia nel bosco: il 23 gennaio al via la perizia sui genitori. La tutrice vuole iscrivere i bambini alla scuola pubblica di Palmoli, in provincia di Chieti. Ai microfoni di #StorieItaliane parla il sindaco: “Noi confermiamo la disponibilità de - facebook.com facebook

Famiglia nel #bosco, l’on. #Brambilla: “andava accompagnata, non devastata” x.com

