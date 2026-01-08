Famiglia nel bosco le educatrici contro mamma Catherine | Diffidente e infastidita non vuole farci insegnare ai figli

Da tpi.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda della famiglia nel bosco, con le tensioni tra mamma Catherine e le educatrici, solleva questioni sulla relazione tra genitori e professionisti dell’assistenza. Le educatrici segnalano un atteggiamento diffidente e infastidito da parte di Catherine, che sembra ostacolare il processo educativo dei figli. La situazione rimane al centro del dibattito, evidenziando le difficoltà di collaborazione tra le parti coinvolte e l’importanza di un dialogo costruttivo.

Catherine Birmingham, la mamma della cosiddetta famiglia nel bosco, continua a essere nel mirino degli assistenti sociali e degli educatori che si stanno occupando dei figli. La donna, infatti, viene definita in una nuova relazione inviata al tribunale per i minorenni dell’Aquila “diffidente” e “infastidita” e “non vuole che ai figli venga insegnato nulla”. Il documento, arrivato ai giudici prima di Natale e rivelato dal quotidiano Il Centro, è stato redatto dall’assistente sociale e dagli operatori che lavorano nella casa-famiglia di Vasto dove i tre figli della coppia vivono dal 20 novembre scorso. 🔗 Leggi su Tpi.it

