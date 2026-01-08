Falsi rimborsi IVA per imprese e contribuenti | allarme per la nuova truffa via email

Recentemente, si sono diffusi avvisi via email che promettono falsi rimborsi IVA a imprese e contribuenti. Questi messaggi rappresentano una truffa, volta a ingannare gli utenti e ottenere dati sensibili o denaro. È importante riconoscere queste comunicazioni fraudolente e adottare misure di sicurezza per evitare di cadere nelle trappole online.

Un messaggio che promette un rimborso IVA inatteso può sembrare una buona notizia, soprattutto per imprese e contribuenti. È proprio su questo meccanismo che fa leva una nuova campagna di phishing segnalata dall' Agenzia delle Entrate, costruita per sottrarre dati personali e finanziari attraverso comunicazioni apparentemente ufficiali. Come funziona la nuova truffa. La truffa è rivolta a imprese e contribuenti residenti in Italia e viene veicolata tramite email che parlano di presunti rimborsi IVA dovuti a eccedenze di versamento. Il messaggio invita il destinatario a cliccare su un link che rimanda a una pagina web fraudolenta, realizzata per riprodurre in modo ingannevole la grafica del portale istituzionale dell' Agenzia delle Entrate.

