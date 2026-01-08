Faenza avvicendamento alla guida del Commissariato di pubblica sicurezza

A Faenza, il Vice Questore Aggiunto Giuseppe Di Majo è stato nominato nuovo dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza. Con questa nomina, si rinnova il vertice della sede di polizia cittadina, garantendo continuità e attenzione alle esigenze della comunità locale. La scelta riflette l’impegno delle autorità nel mantenimento della sicurezza pubblica e nella tutela dei cittadini di Faenza.

Il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Giuseppe Di Majo ha assunto l'incarico di dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Faenza. Il Questore della provincia di Ravenna, Gianpaolo Patruno, ha rivolto al funzionario il proprio benvenuto, formulando gli auguri di buon lavoro.

Giuseppe Di Majo alla guida del Commissariato di Faenza - Di Majo, originario di Messina, quarantunenne, è laureato in Giurisprudenza ed è abilitato all’esercizio della professione forense. ravenna24ore.it

