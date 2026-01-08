Faenza avvicendamento alla guida del Commissariato di Polizia
A Faenza, si registra un cambio nella dirigenza del Commissariato di Polizia. Il Vice Questore Aggiunto Giuseppe Di Majo ha assunto il ruolo di nuovo comandante del Commissariato di Pubblica Sicurezza, portando avanti le attività di tutela e sicurezza della comunità locale. La nomina rappresenta un’importante tappa nel percorso di rafforzamento delle forze di polizia nella città.
Il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Giuseppe Di Majo ha assunto l’incarico di dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Faenza. Il Questore della provincia di Ravenna, Gianpaolo Patruno, ha rivolto al funzionario il proprio benvenuto, formulando gli auguri di buon lavoro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
