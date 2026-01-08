Facilitare l’accesso digitale Il progetto del sindaco Rossi per aiutare i cittadini

Il Comune di Castelfranco Piandiscò si impegna a migliorare l’accesso ai servizi digitali attraverso il progetto del sindaco Rossi. Dopo la chiusura del Punto Digitale Facile, l’amministrazione lavora per garantire continuità e supporto ai cittadini, facilitando l’utilizzo delle tecnologie e promuovendo un rapporto più semplice e accessibile con i servizi pubblici digitali.

L’amministrazione comunale di Castelfranco Piandiscò è al lavoro per dare nuova continuità al Punto Digitale Facile, il servizio di facilitazione digitale rivolto ai cittadini, conclusosi lo scorso 22 dicembre. L’iniziativa era stata realizzata grazie alla convenzione con Regione Toscana e al fondamentale supporto della Misericordia di Faella, che ne ha curato l’operatività con competenza e dedizione. Consapevole dell’importanza strategica del progetto e del suo ruolo nel ridurre il divario digitale, soprattutto a favore delle fasce più fragili della popolazione, la giunta Rossi ha avviato un percorso di riorganizzazione e rilancio del servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

