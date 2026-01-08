Facciamoli piangere così ci danno i soldi | truffe agli anziani smantellata rete Anche Pistoia e Lucca fra le città colpite

Una rete di truffe agli anziani, basata sulla simulazione di incidenti stradali, è stata smantellata. Le vittime, principalmente tra i 75 e gli 89 anni, venivano contattate telefonicamente da falsi ufficiali, che chiedevano denaro o gioielli con l’obiettivo di ottenere risarcimenti fraudolenti. Tra le città coinvolte anche Pistoia e Lucca.

Pistoia, 8 gennaio 2026 – Truffavano gli anziani con la tecnica del finto incidente stradale: contattavano telefonicamente le vittime, tutte comprese fra 75 e gli 89 anni, e si fingevano marescialli, per poi chiedere denaro e gioielli come risarcimento. Anche Pistoia e Lucca fra le città colpite. Fra le altre, anche Pistoia e Lucca nella lista delle città colpite, per una rete che si estendeva in tutta Italia, che ha truffato anziani anche ad Alessandria, Verbania, Pesaro Urbino, Ancona e Lecce e che aveva il suo centro organizzativo a Napoli. Sette gli arresti della Squadra Mobile a Napoli: scoperti ricavi illeciti per almeno 200 mila euro: nella mattina dell’8 gennaio è stata eseguita l'ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della settima sezione della Procura partenopea (procuratore Nicola Gratteri, aggiunto Pierpaolo Filippelli), nei confronti di 7 persone, di età compresa tra i 25 e 58 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

