Fabrizio Corona arriva su Netflix | il 9 gennaio esce Io sono notizia

Fabrizio Corona torna al centro della scena, questa volta con una serie che promette di far discutere. Io sono notizia, la nuova docuserie dedicata all’ex re dei paparazzi, debutta su Netflix il 9 gennaio, portando sullo schermo uno dei personaggi più controversi della recente storia mediatica italiana. La serie ripercorre l’ascesa, la caduta e le continue resurrezioni pubbliche di Corona, raccontando non solo l’uomo, ma soprattutto il fenomeno che per anni ha dominato le copertine e i talk show. Dalle prime intuizioni che hanno trasformato il gossip in un business spietato, fino agli scandali giudiziari e alla sovraesposizione mediatica, il racconto segue una linea che intreccia vita privata e spettacolo, senza mai separare davvero le due dimensioni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

