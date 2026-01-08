Fabio Giomi licenziato la vicenda dall’inizio | il test del carrello l’allontanamento la vittoria in tribunale

Fabio Giomi, dipendente di Siena, è stato licenziato e successivamente reintegrato dal tribunale. La vicenda è iniziata con un test del carrello, seguito dall’allontanamento dal luogo di lavoro. Nonostante la sentenza favorevole, Giomi ha deciso di non riprendere il suo incarico. Questa situazione evidenzia le complesse dinamiche tra diritto del lavoro e scelte individuali.

Siena, 8 gennaio 2026 – Il dipendente ha già deciso che non tornerà nel posto di lavoro che il giudice del lavoro gli ha restituito. Ma la vicenda di Fabio Giomi, un caso che tiene ancora banco e che è iniziato a fine ottobre, è diventato un caso nazionale. Che ha fatto discutere l’opinione pubblica e la politica in tutto lo Stivale. Licenziato dopo essere stato colto in fallo da un valutatore, che aveva nascosto alcuni piccoli oggetti in mezzo alla merce da battere alla cassa. Un valutatore sotto mentite spoglie: un falso cliente, una persona incaricata da Pam di dare un giudizio sull’operato del cassiere che si era presentato come un cittadino qualsiasi a fare la spesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

