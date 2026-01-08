Fabio Ciciliano alla guida di ItaliaMeteo

Fabio Ciciliano è stato nominato alla guida di ItaliaMeteo, l’Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia. Con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2026, sono state apportate modifiche alla governance dell’agenzia, tra cui la decadenza degli organi precedenti e la nomina del capo del Dipartimento della Protezione Civile come Commissario straordinario. Questi cambiamenti mirano a rafforzare il ruolo di ItaliaMeteo nel monitoraggio e nella gestione delle emergenze climatic

Con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2026 sono state introdotte alcune importanti modifiche nella governance di ItaliaMeteo, l’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia, con la decadenza degli organi precedenti e la nomina del capo del Dipartimento della Protezione Civile come Commissario straordinario. La guida di ItaliaMeteo passa dunque nelle mani di Fabio Ciciliano, che prende il posto di Carlo Cacciamani, il quale era in carica da maggio 2022. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Fabio Ciciliano alla guida di ItaliaMeteo Leggi anche: Terremoto in Irpinia, Fabio Ciciliano ad Avellino dopo il sisma: «Quadro rassicurante» Leggi anche: Il Professor Fabio Pace di Humanitas Gavazzeni alla guida del convegno ‘TopTen in Gastroenterologia’ Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La Protezione Civile assume la guida di ItaliaMeteo a Bologna, come cambierà la governance del dipartimento; Ambiente, nuova governance per l’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia ItaliaMeteo. La Protezione Civile assume la guida di ItaliaMeteo a Bologna, come cambierà la governance del dipartimento - La Protezione Civile assume la guida di ItaliaMeteo: nuove regole per una struttura più efficiente e stabile a servizio del Paese. virgilio.it

Terremoto in Irpinia, Ciciliano: «Scuole e ospedali al via scrupolose verifiche» - L'attenzione è rivolta agli edifici strategici, quindi, scuole, ospedali, le sedi comunali e dei centri operativi». ilmattino.it

Orgoglio piemontese: il valore della squadra TAST Le parole di elogio del Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ci riempiono di orgoglio. Definire il supporto tecnico della squadra TAST (Technical Assistance and Support facebook

Il Capo Dipartimento Fabio Ciciliano incontra la stampa per fare il punto sulle attività della #protezionecivile italiana legate alla tragedia Crans Montana: 5gennaio, ore 16,30 Roma x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.