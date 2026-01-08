Fabio Attanasio presenta Scent of Tailoring alla Ménagère

Il 13 gennaio alle ore 18.30, presso La Ménagère in Via de’ Ginori 8r a Firenze, Fabio Attanasio presenta “Scent of Tailoring”. L’evento offre l’occasione di scoprire un progetto che unisce l’arte sartoriale e le fragranze, in un contesto raffinato e riservato. Un momento dedicato alla cultura del profumo e alla creatività italiana, in un ambiente che valorizza l’eleganza e l’artigianato.

Scent of Tailoring Vol. III è una recensione.

