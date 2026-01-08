Fa tutto Rubio i mille incarichi dal Venezuela alla Groenlandia E lui se la ride su X

Marco Rubio si distingue per la sua versatilità, ricoprendo molteplici incarichi che spaziano dal Venezuela alla Groenlandia. La sua presenza su X rispecchia questa poliedricità, offrendo una visione ampia sulle questioni internazionali. Con un approccio sobrio e chiaro, Rubio si conferma come figura di riferimento in ambito politico e diplomatico, mantenendo un atteggiamento distaccato e professionale nelle sue comunicazioni.

(Adnkronos) – Nuovo presidente del Venezuela? Marco Rubio. Nuovo premier della Groenlandia? Marco Rubio. Nuovo leader in Iran? Ovviamente, Marco Rubio. La politica estera 'movimentata' di Donald Trump comporta un super-lavoro per il segretario di Stato americano. Rubio è stato centrale nella definizione della strategia di Washington nei confronti del Venezuela. Nei prossimi giorni, il . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Venezuela, Trump punta tutto su Rubio: un ‘vicerè’ americano per Caracas Leggi anche: Narcos, barili e difesa: il piano di Trump dal Venezuela alla Groenlandia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Rubio, il viceré che si gioca tutto sul Venezuela. Dopo la cattura di Maduro, il segretario di Stato diventa l’architetto della nuova fase venezuelana e l’uomo forte della politica estera trumpiana. Di Marco Bardazzi - facebook.com facebook È il momento di Marco Rubio, che sul Venezuela si gioca tutto: il mio ritratto su @ilfoglio_it del figlio di esuli cubani (ma la sua storia è più complessa di quel che sembra) che ambisce a diventare l'erede di Trump. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.