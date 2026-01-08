Emily è una bambola per adulti dotata di intelligenza artificiale, progettata per offrire un'esperienza personalizzata e realistica. Grazie alla tecnologia avanzata, permette di comunicare e condividere desideri, creando un'interazione autentica e coinvolgente. In un contesto in continua evoluzione, questa innovazione rappresenta un esempio di come l’AI stia trasformando anche il settore del benessere personale.

L’intelligenza artificiale galoppa veloce e non si ferma ormai davanti più a nulla, nemmeno davanti al sesso. È il caso della bambola sexy Emily presentata al pubblico al Consumer Electronic Show di Las Vegas, la principale fiera mondiale per le innovazioni tecnologiche. La bambola è naturalmente destinata ad un utilizzo per adulti ed è realizzata dal marchio Lovesense che ha già una sua storia nel mercato del “sex tech”. Come riporta un video pubblicato dal sito Cnet, la vera novità di Emily è l’integrazione di un software di intelligenza artificiale, attraverso il quale la bambola può intrattenere conversazioni in maniera avanzata, ricordare le esperienze che vive e personalizzare il suo comportamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fa sesso, ma parla e dice tutto quello che desideri per darti piacere”: ecco Emily, la bambola per adulti con l’intelligenza artificiale – IL VIDEO

