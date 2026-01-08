Fa la comparsa nel film Vermiglio per 379 euro L’Inps gliene chiede indietro 21mila

Un uomo ha lavorato sette giorni come comparsa nel film “Vermiglio” ricevendo 379 euro lordi. Successivamente, l’INPS ha richiesto la restituzione di questa somma, pari a circa 21.000 euro, cifra equivalente a un anno di pensione. Questa vicenda mette in luce le complicazioni e le controversie legate ai pagamenti e alle richieste di restituzione di somme percepite in modo regolare, ma successivamente contestate dalle istituzioni previdenziali.

Ha lavorato per sette giorni come comparsa nel film Vermiglio ricevendo in cambio 379 euro lordi. Ora l'INPS gli chiede di restituirne 21mila, una cifra pari a un anno di pensione. Stiamo parlando di un pensionato trentino con Quota 100 che, secondo l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Pensionato fa la comparsa nel film “Vermiglio” per 379 euro, l'Inps gliene chiede 21mila: «Violato il divieto di cumulo» - Ha lavorato per sette giorni come comparsa, ha guadagnato 379 euro, l'Inps gliene ha chiesti indietro 21mila. msn.com

Fa la comparsa nel film vincitore del Leone d'Argento a Venezia e l'Inps lo multa per 21mila euro: il motivo - Un anziano pensionato del Trentino si è visto recapitare una cartella dall'Inps per oltre 20. libero.it

