Fa 4 anni di chemio ma il tumore non c' era | l’Aoup di Pisa dovrà versare quasi 300 mila euro

Dopo quattro anni di chemio e una diagnosi errata, una donna di 47 anni di Pisa riceve un risarcimento di quasi 300 mila euro dall’Aoup, confermato dalla Corte d’Appello di Firenze. La sentenza evidenzia l’importanza di un’accurata diagnosi e di un corretto percorso terapeutico. Questa vicenda pone l’attenzione sulla responsabilità delle strutture sanitarie e sulla tutela dei pazienti in casi di diagnosi errate.

La Corte d’Appello di Firenze, come riportato da Il Tirreno, ha confermato e aumentato il risarcimento a favore di una donna di 47 anni, vittima di una diagnosi sbagliata. L’Azienda ospedaliero-universitaria pisana (Aoup) è stata condannata a versarle oltre 470 mila euro, cifra superiore ai 295 mila euro decisi in primo grado dal Tribunale di Pisa. La paziente, convinta di avere un tumore all’intestino, ha affrontato anni di chemioterapia, cortisone e steroidi, senza alcuna reale necessità. La diagnosi mai confermata. Tutto ha avuto inizio nel 2006, quando la donna si è recata all’ospedale di Volterra (Pisa) per un intervento ortopedico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fa 4 anni di chemio, ma il tumore non c'era: l’Aoup di Pisa dovrà versare quasi 300 mila euro Leggi anche: Fa 4 anni di chemio, ma il tumore non c'era: l’Aoup di Pisa verserà quasi 300 mila euro Leggi anche: Quasi 300 mila euro in provincia per il trasporto degli studenti disabili a scuola Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fa 4 anni di chemio, ma il tumore non c'era: l’Aoup di Pisa verserà quasi 300 mila euro - La paziente si era sottoposta per anni a chemioterapia, cortisone e steroidi inutili, fino a quando una biopsia successiva ha escluso la presenza del tumore ... msn.com

Pisa, 4 anni di chemioterapia ma non aveva un tumore: la clinica pagherà 500 mila euro - Un linfoma intestinale inesistente, e all’ultimo stadio, e dopo la diagnosi, completamente errata, la paziente si era sottoposta a pesanti e lunghe terapie, poi rivelatesi del tutto inutili ... msn.com

Tumore al polmone, con terapia mirata più chemio sopravvivenza globale di quasi 4 anni - Il tumore del polmone è la causa principale di morte per cancro tra gli uomini e le donne, e rappresenta circa un quinto di tutti i decessi per cancro. iltempo.it

Maria Miceli, ballerina di 35 anni di Brescia, dopo la diagnosi di tumore al seno fu convinta da una sedicente nutrizionista a rinunciare alla chemioterapia, sostituendola con diete, integratori e pratiche alternative prive di basi scientifiche. Maria è morta l’11 dic - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.