Ex procuratore all’Eurojust Tar conferma la nomina

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Barbara Sargenti, confermando la nomina di Filippo Spiezia come rappresentante presso Eurojust, nonostante il precedente annullamento da parte del Consiglio di Stato. La decisione sottolinea il mantenimento dell’incarico dell’ex procuratore capo di Firenze, che ora resta in carica presso l’ente europeo di giustizia. La vicenda evidenzia le divergenze tra le diverse autorità giudiziarie italiane sulla nomina.

L’ex procuratore capo di Firenze, Filippo Spiezia, di nuovo di fronte ai giudici amministrativi. E se il Consiglio di stato, circa un anno fa, decise di annullare la sua nomina a Firenze, il Tar del Lazio, in primo grado, ha rigettato il ricorso della collega Barbara Sargenti che chiedeva la revoca dell’incarico a Eurojust per lui e il magistrato Francesco Testa. A pesare sulla decisione "l’esperienza di Spiezia con riguardo al parametro della conoscenza del quadro normativo ed istituzionale europeo e del diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell’Unione Europea". La ricorrente contestava le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura, lamentando, anzitutto, che a Spiezia sia stato attribuito il punteggio massimo, pari a 6, per le attitudini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

