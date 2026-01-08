Ex Milan giorno importante per Tonali | il centrocampista diventa papà per la prima volta!

Oggi per Sandro Tonali e Giulia Pastore è un giorno speciale: è nato il loro primo figlio. Dopo aver lasciato il Milan, il centrocampista italiano si apre a una nuova fase della vita, accogliendo questa importante novità personale. Un momento di grande significato che segna un nuovo capitolo, ricco di emozioni e di speranze per il futuro.

