Ex Milan Balotelli riparte da Dubai | a 35 anni firma con l’Al Ittifaq

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, ha deciso di ripartire dalla città di Dubai, firmando con l’Al Ittifaq. A 35 anni, continua la sua carriera trasferendosi in Arabia Saudita, in un club che rappresenta una nuova tappa nel suo percorso professionale. Questa scelta segna un’ulteriore fase di una carriera ricca di trasferimenti e esperienze internazionali.

Mario Balotelli è sempre stato un calciatore che ha girato davvero molte squadre. All'età di 35 anni però l'ex Milan inizia una nuova storia. Calcio, Balotelli riparte dalla serie B dell'Arabia Saudita; Balotelli all'Al-Ittifaq Fc, 'Super Mario' riparte dagli Emirati Arabi: i dettagli dell'operazione; Mario Balotelli riparte dagli Emirati Arabi Uniti: firma con l'Al-Ittifaq Fc di Dubai; Balotelli riparte dalla serie B di Dubai: accordo di due anni e mezzo con l'Al Ittifaq.

Mario Balotelli riparte con un nuovo contratto: colpo a sorpresa, niente Serie A ma rilancio immediato - Nuova destinazione negli emiratiMario Balotelli riparte dal Golfo: l’attaccante ha scelto gli Emirati Arabi Uniti come nuova tappa della sua carriera. assodigitale.it

Balotelli riparte dall'Al-Ittifaq, la squadra di Dubai che ha Pagniello e Pelligra come soci - Punta su di lui la società che vede al proprio interno il vice presidente del Messina e il presidente del Catania ... msn.com

Ex #Milan, Mario #Balotelli riparte…da Dubai: a 35 anni firma con l’ #AlIttifaq #MilanPress x.com

BALOTELLI TORNA A GIOCARE Dopo Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nizza, Marsiglia, Brescia, Monza, Adana e Genoa, arriva una nuova opportunità per Super Mario L'attaccante accetterà l'offerta dell'Al-Ittifaq Fc, club di Dubai

