Europei di Pista lunga nel weekend 13 Azzurri al via nella single distance
Nel fine settimana del 9-11 gennaio si svolgeranno i Campionati Europei di pattinaggio velocità su pista lunga, giunti alla quinta edizione. Tre giorni di gare che vedranno in gara 13 atleti italiani, impegnati nelle competizioni di singola distanza. Un evento importante per il panorama europeo del settore, che mette in evidenza le capacità e il talento degli atleti italiani in questa disciplina.
Il fine settimana del 9, 10 e 11 gennaio coinciderà con la quinta edizione dei Campionati Europei di pattinaggio velocità su pista lunga su distanze singole. La manifestazione, concepita sul finire dello scorso decennio, si è affiancata ad anni alterni ai secolari Campionati Europei all-around, tenutisi nell’inverno passato. L’evento andrà in scena all’Arena Lodowa di Tomaszow Mazowiecki, in Polonia. L’Italia parteciperà alla rassegna continentale con 13 pattinatori. In campo maschile, gareggeranno Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Pista Lunga, scatta la Coppa del Mondo: 17 Azzurri in pista a Salt Lake City
Leggi anche: Coppa del Mondo di Pista Lunga, a Calgary la seconda tappa: gli Azzurri cercano il podio
Voli cancellati, weekend da incubo per centinaia di passeggeri: da Bergamo a Berlino, guasti e disagi.
Pista Lunga, Europei di Polonia - Nel fine settimana, in Polonia, si disputerà la manifestazione continentale su distanze singole. ladigetto.it
Pattinaggio pista lunga, a Heerenveen gli Europei Sprint e Allround - Si apre con il prestigioso appuntamento degli Europei Sprint e Allround di Heerenveen, nei Paesi Bassi, il 2025 della pista lunga. sportmediaset.mediaset.it
BATTOCLETTI SI PREPARA ALLA BOCLASSIC. NEL 2026 ESORDIO NEI CAMPIONATI EUROPEI SU PISTA Il 2025 di Nadia Battocletti: giornate di fuoco quelle di fine anno per la campionessa nonesa, ieri a Bolzano per la conferenza stampa della Boclassic - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.