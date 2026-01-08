Giovedì prossimo si svolgerà il viaggio più lungo dell’Eurolega, con la V nera a Dubai. Dopo le ultime partite della giornata 20, che hanno visto Efes-Parigi e Bayern-Baskonia, si avvicina il turno 21. Questa fase rappresenta un momento importante della stagione, con squadre che si preparano alle sfide successive in un contesto internazionale.

Ieri le ultime due gare della giornata numero 20: Efes-Parigi 79-84 e Bayern-Baskonia 96-89. Da oggi si comincia già a parlare del turno 21. Le altre gare: Dubai-Fenerbahce; Valencia-Monaco; Real Madrid-Maccabi. Domani: Zalgiris-Stella Rossa; Olympiacos-Bayern; Baskonia-Villeurbanne; Barcellona-Partizan; Milano-Efes. La classifica: Hapoel Tel Aviv e Valencia 28; Fenerbahce Istanbul, Monaco e Barcellona 26; Real Madrid e Panathinaikos Atene 24; Olympiacos Pireo, Zalgiris Kaunas e Stella Rossa Belgrado 22; Virtus Bologna e Olimpia Milano 20; Dubai 18; Maccabi Tel Aviv 16; Parigi e Bayern Monaco 14; Baskonia Vitoria, Efes Istanbul, Asvel Villeurbanne e Partizan Belgrado 12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eurolega. Giovedì prossimo il viaggio più lungo: V nera a Dubai

