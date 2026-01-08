Etna in racchette da neve | Bosco Mirio

Scopri l’Etna in inverno con un’escursione in racchette da neve nel Bosco Mirio, organizzata da “Etna e Dintorni” domenica 18 gennaio. Il percorso attraversa i boschi etnei, offrendo un’esperienza immersiva nella natura. Al termine, sarà possibile gustare un vin brulè presso il rifugio. Un’opportunità per vivere il paesaggio etneo in modo autentico e rispettoso dell’ambiente.

“Etna e Dintorni” propone un’escursione sull’Etna in Racchette da neve domenica 18 gennaio. Il percorso ci porta nel cuore dai boschi etnei, con vin brulè offerto dal rifugio. Ci immergiamo nel bosco Mirio caratterizzato dagli splendidi e alti pini larici che ricordano tanto paesaggi alpini, il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Fumo e cenere in mezzo alla neve: Etna, lo show di Natale Leggi anche: Le racchette fanno festa: "Un anno da incorniciare" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. L'Etna ricoperto dalla neve: le immagini spettacolari del bianco e nero. Alla scoperta dei segreti dell'«a' Muntagna» - Il bianco e il nero, il contrasto della roccia vulcanica e la neve, i crateri che cambiano colore, mentre qualche fiore di ginestra resiste alle prime temperature invernali con il suo giallo ... video.corriere.it Sicilia's Picciolo Etna Golf - facebook.com facebook

