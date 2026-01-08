Etna arrivano altri divieti | la Città metropolitana chiude la strada Mareneve

La Città metropolitana di Catania ha annunciato la chiusura di un nuovo tratto della strada Mareneve sull’Etna, dall’intersezione con la strada S. La decisione si inserisce in un quadro di restrizioni crescenti per motivi di sicurezza e tutela del territorio. La misura riguarda principalmente i residenti e i visitatori, ed è importante monitorare eventuali aggiornamenti ufficiali per conoscere le aree interessate e le alternative disponibili.

