Etna arrivano altri divieti | la Città metropolitana chiude la strada Mareneve

La Città metropolitana di Catania ha annunciato la chiusura di un nuovo tratto della strada Mareneve sull’Etna, dall’intersezione con la strada S. La decisione si inserisce in un quadro di restrizioni crescenti per motivi di sicurezza e tutela del territorio. La misura riguarda principalmente i residenti e i visitatori, ed è importante monitorare eventuali aggiornamenti ufficiali per conoscere le aree interessate e le alternative disponibili.

Arrivano divieti su divieti sull'Etna. Nella serata di oggi, la Città metropolitana di Catania ha inviato una comunicazione in cui sali dispone la chiusura di un nuovo tratto della strada Mareneve, precisamente dall’intersezione con la S.p. 59I in direzione Rifugio Citelli, per motivi di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

