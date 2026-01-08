Esplosione e ' Spaccata' in banca | rapinatori in azione contro l' istituto di credito

Questa mattina, i carabinieri di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Passariello, a Pomigliano d'Arco, in seguito a un tentato furto presso la filiale BNL. L’episodio ha visto un tentativo di rapina seguito da un’esplosione e una spaccata, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il compimento del furto. La dinamica e le eventuali conseguenze sono oggetto di approfondimento da parte delle autorità.

Questa mattina i carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Passariello per un tentato furto commesso presso l'istituto BNL di Pomigliano d'arco.Ignoti avrebbero fatto esplodere un atm senza riuscire a portarlo via. Nessun ferito.

