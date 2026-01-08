Nel mio ruolo di pubblico ministero in Calabria, ho affrontato un caso di organizzazione mafiosa che, attraverso violenza e intimidazioni, consolidava il suo potere sul territorio. Questa esperienza ha evidenziato come, in molte situazioni, il rispetto della legge venga sostituito dalla legge del più forte, trasformando le dinamiche sociali in un vero e proprio sistema di gangsterismo internazionale.

Ero da poco diventato giovane pubblico ministero in Calabria e mi occupai di un processo in cui un’organizzazione mafiosa, attraverso il suo capo, accresceva il proprio potere e il proprio dominio sul territorio, con armi e violenza, accaparrandosi proprietà, attività imprenditoriali e commerciali, risorse di cittadini. Chi non si piegava alle richieste del boss e dell’organizzazione veniva minacciato, anche con scorribande in armi, e se ancora non si cedeva alle violenze le proprietà venivano attaccate con bombe e incendi, ci furono ferimenti e omicidi, fino a quando l’associazione mafiosa non otteneva quello che doveva ottenere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Esiste solo una legge, quella del padrone. Siamo al gangsterismo internazionale

Leggi anche: L'impronta di Infante sulla Procura di Foggia: "Non sarò l'uomo solo al comando, non esiste null'altro che la Legge"

Leggi anche: Solo una grande parata del portiere vigorino ha negato la gioia del primo gol al giocatore biancoverde: "Nonostante lo svantaggio, siamo sempre rimasti sul pezzo». Castelfidardo, il Gallo non canta per una prodezza di Novelli

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Esiste solo una legge, quella del padrone. Siamo al gangsterismo internazionale; Picchiato con una mazza dal padrone: cagnolino di sei mesi ridotto in fin di vita a Palermo.

Esiste solo una legge, quella del padrone. Siamo al gangsterismo internazionale - Pensate se di fronte all’organizzazione mafiosa di cui vi ho parlato prima il capo del governo italiano avesse detto alle vittime che bene aveva fatto la mafia a prendersi i loro beni perché ... ilfattoquotidiano.it