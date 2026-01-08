Eredità Agnelli i pm formulano l’accusa a John Elkann per dichiarazione infedele | il gip aveva respinto l’archiviazione

La Procura di Torino ha presentato le accuse di dichiarazione infedele a carico di John Elkann e Gianluca Ferrero, nel contesto dell’inchiesta sull’eredità di Gianni Agnelli. Il gip aveva precedentemente respinto l’archiviazione, portando a una nuova fase dell’indagine che riguarda aspetti patrimoniali e fiscali legati alla famiglia Agnelli.

La Procura di Torino ha formulato i capi d'imputazione per dichiarazione infedele a carico del patron di Stellantis John Elkann e del commercialista Gianluca Ferrero in uno dei filoni dell'inchiesta sull'eredità Gianni Agnelli. Si tratta di una conseguenza dell'imputazione coatta ordinata dal gip, che a dicembre aveva parzialmente respinto la richiesta di archiviazione. I pm hanno redatto i capi d'accusa relativi a presunti illeciti fiscali che il giudice, a differenza di quanto ipotizzato dalla Procura, ha ritenuto non assorbiti dal reato di truffa. Si renderà ora necessario un nuovo passaggio in udienza preliminare, dove l'accusa potrebbe insistere a chiedere il proscioglimento.

