Eredità Agnelli formalizzata l’imputazione per John Elkann

Da lettera43.it 8 gen 2026

La procura di Torino ha ufficialmente formalizzato l’imputazione nei confronti di John Elkann e del commercialista Gianluca Ferrero, nel contesto dell’indagine sull’eredità Agnelli. La vicenda riguarda aspetti legati alla gestione patrimoniale e alle procedure legali connesse alla successione della famiglia. La notizia si inserisce nel quadro di approfondimenti giudiziari che coinvolgono figure di rilievo nel settore economico e finanziario italiano.

La Procura di Torino ha formalizzato l’imputazione nei confronti di John Elkann e del commercialista Gianluca Ferrero nell’ambito dell’indagine sull’eredità Agnelli. L’accusa riguarda presunte dichiarazioni fiscali infedeli e non l’ipotesi di truffa, con riferimento a due annualità per le quali in precedenza i magistrati avevano chiesto l’archiviazione. Le contestazioni si riferiscono alle dichiarazioni dei redditi presentate dopo la scomparsa di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli. Sul piano procedurale si tratta di una richiesta di rinvio a giudizio, che dovrà ora essere valutata dal giudice nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Lettera43.it

