ERC – Jakub Matulka obiettivo ERC e WRC

Jakub Matulka, pilota polacco di rally, si concentra ora su obiettivi a livello europeo e internazionale. Con il supporto di Syty, mira a consolidare la sua presenza nel panorama rally e a prepararsi per il salto nel mondiale a partire dal 2028. La sua carriera si evolve verso nuove sfide, con l’obiettivo di crescere e affermarsi nel circuito rally, puntando sempre a migliorare le proprie performance.

Il campione polacco rally cambia rotta: con Syty punta all'Europa e sogna il Mondiale a partire dal 2028. Una scelta netta, maturata dalla volontà di crescere come pilota e di confrontarsi con un livello competitivo più elevato. La decisione di Jakub Matulka e del navigatore Damian Syty di non difendere il titolo nel Campionato Polacco .

