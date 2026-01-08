ERC – Jakub Matulka obiettivo Continentale e sogno Mondiale

Jakub Matulka, talentuoso pilota polacco di rally, ha annunciato un nuovo progetto con Syty, con l’obiettivo di competere nel campionato continentale e di avvicinarsi al sogno mondiale entro il 2028. La sua ambizione è crescere a livello europeo, consolidando le proprie performance e puntando a una presenza più significativa nel panorama internazionale del rally. Questa strategia rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo del giovane atleta.

Il campione polacco rally cambia rotta: con Syty punta all'Europa e sogna il Mondiale a partire dal 2028. Una scelta netta, maturata dalla volontà di crescere come pilota e di confrontarsi con un livello competitivo più elevato. La decisione di Jakub Matulka e del navigatore Damian Syty di non difendere il titolo nel Campionato Polacco.

