Un pomeriggio da ricordare per i ragazzi di "Tutti diversi ma uguali", che nel pomeriggio dell’Epifania hanno dato vita a un appuntamento capace di unire, emozionare e far divertire. Sulla terrazza della pasticceria Pagliarani a Sant’Angelo di Gatteo, si è respirata un’atmosfera autentica, fatta di amicizia, leggerezza e voglia di stare insieme. La partecipazione è stata ampia e calorosa, trasformando l’incontro in un vero successo con oltre 60 persone nonostante la neve e il freddo pungente con alcuni che purtroppo non sono riusciti ad arrivare causa della spessa coltre bianca. Tra musica, chiacchiere e un ricco buffet con dolci artigianali, proposte salate, focacce miste e bevande, il pomeriggio è scivolato via con il sorriso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Epifania speciale per 60 ragazzi

