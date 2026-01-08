EP 15 | Il gran finale di Stranger Things tra pregi e difetti

In questa puntata di Visioni, analizziamo il finale di stagione di Stranger Things, valutandone i punti di forza e le eventuali criticità. Un approccio obiettivo per comprendere meglio le scelte narrative e le implicazioni della conclusione della serie, offrendo uno sguardo equilibrato senza sensazionalismi. Un’occasione per riflettere sugli aspetti che hanno caratterizzato questa conclusione e il suo impatto sulla trama complessiva.

