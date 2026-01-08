Enrico Galiano contro le indicazioni di Valditara sull' insegnamento della storia a scuola | Sei righe da eliminare
Enrico Galiano ha rivolto un messaggio al ministro Valditara, criticando le recenti indicazioni sull'insegnamento della storia a scuola. Attraverso un video sui social, l'autore si è espresso in modo diretto e pacato, invitando a rivedere alcune linee guida considerate troppo restrittive. La discussione evidenzia il confronto tra figure culturali e istituzionali sul ruolo della storia nell'educazione scolastica, suscitando attenzione e riflessione pubblica.
«Caro Valdy».Enrico Galiano, dopo gli auguri di buon anno, attraverso un video sui suoi canali social, come già fatto in passato si rivolge al Ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara.«Volevo chiedere una cosa, ce ne sarebbero tante da cambiare, ma partiamo da lì, dal cambiare. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
